مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مصر اتخذت موقفا قويا واستثنائيا لإفشال محاولات إسرائيل

أكد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أن مصر اتخذت موقفا قويا واستثنائيا ظهر جليا في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي اليوم الأحد الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال العكلوك في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط "نرحب بدعوة مصر لعقد قمة إقليمية من أجل تناول تطورات الأوضاع في فلسطين وتدهور الوضع في غزة ومن أجل مستقبل القضية بشكل عام".. مؤكدا أن هذا الموقف ينطلق من رؤية حقيقية لمصر لإفشال محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف: "أن الأشقاء في مصر يهبون دائما للدفاع عن القضية والشعب الفلسطيني، وهذا ما نتوقعه دائما من مصر في كل جولات العدوان الإسرائيلي على شعبنا".. مؤكدا أهمية ما صدر من قرارات مصرية لا سيما فيما يتعلق بالعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة تحديدا وإغاثة الفلسطينيين الذين يتعرضون اليوم إلى حصار مهلك وعمليات إبادة جماعية.

ووصف العكلوك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بأنه "جريمة حرب وإبادة جماعية" تخالف القانونين الدولي والدولي الإنساني..منوها بقرارات مجلس الأمن القومي فيما يتعلق بتكثيف الاتصالات مع كافة القوى الإقليمية والدولية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

ونوه بأن المجلس جدد الموقف الثابت لمصر الداعي لحل القضية الفلسطيينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية..مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيستقبل القرارات المصرية بترحاب وبشعور أن الشقيقة الكبرى مصر تتحرك بشكل فعال وقوي للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومصلحته.

وشدد على أهمية احترام السيادة والأمن القومي لمصر.. قائلا: "نحن في فلسطين عموما وقطاع غزة خصوصا نُعتبر جوارا إقليميا لمصر وجزء من الأمن القومي العربي والمصري تحديدا، ويهمنا حماية الأمن القومي المصري وإجهاض المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتهجير الفلسطينيين إلى أراض مصرية، نرفض ذلك بكل قوة دولة وحكومة وشعبا".