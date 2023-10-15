حسام المندوه: الزمالك سيعود أفضل بعد الانتخابات المقبلة

أعرب حسام المندوه الحسيني المرشح لأمانة الصندوق بانتخابات الزمالك القادمة، عن تفاؤله بالأجواء التى تسيطر على انتخابات الزمالك والتى يتسابق الجميع فيها من أجل خدمة الكيان الكبير.

وقال المندوه في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن هدفه هو خدمة نادي الزمالك وانقاذه من المشاكل التي يمر بها.

وتابع: درسنا كافة مشاكل النادي، وكل عضو بالقائمة له ملف مكلف به، ونسعى لحل جميع المشاكل لإعادة أسم وهيبة نادي الزمالك مرة أخرى.

وأضاف: سيعود الزمالك أفضل نادي في العالم مثلما كان في عام 2003، النادي يحتاج للأمانة والصدق كي يتجاوز أزماته ويستعيد بريقه.

واشار: هناك 16 ملفا أمام القائمة الموحدة داخل النادي، وبدأنا في حل مشاكل كرة القدم وكرة اليد والسلة والطائرة، وأعضاء القائمة ساهموا بالملايين في صندوق دعم النادى لحل للمشاكل.