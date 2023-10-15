السيسي لوزير خارجية أمريكا: التأخير في حل القضية الفلسطنية يترتب عليه المزيد من الضحايا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التأخير في حل القضية الفلسطنية يترتب عليه المزيد من الضحايا.

وكان الرئيس السيسي، قد التقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وصدر عن الاجتماع القرارات الآتية: