اليابان تعتزم إيفاد مبعوث سلام للشرق الأوسط.. والفلبين تبدأ في إجلاء إلزامي لرعاياها من إسرائيل

أعلنت اليابان، اليوم الأحد، أنها تعتزم إيفاد مبعوث سلام إلى الشرق الأوسط في إطار جهودها لتهدئة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا - بحسب هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إنه "سيتم إيفاد المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط إيمورا تسوكاسا إلى المنطقة، والحكومة اليابانية ستواصل التنسيق مع المجتمع الدولي وإشراك الأطراف المعنية لتحقيق هدف السيطرة على الوضع في أقرب وقت ممكن".

وأضافت: "أكثر من 1000 مواطن ياباني يقيمون في إسرائيل، ولم ترد أي تقارير تفيد بتعرض أي منهم للأذى حتى الآن"، داعية المواطنين اليابانيين الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية تعمل.

وفي سياق متصل، أعربت وزيرة الخارجية اليابانية، خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الكوري الجنوبي بارك جين، عن شكر بلادها وامتنانها لسول لإجلائها عدد من مواطني اليابان من إسرائيل على متن طائرتها العسكرية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن طائرة عسكرية كورية جنوبية نقلت 51 مواطنا يابانيا في مقاعدها الشاغرة، أمس، أثناء إجلائها مواطنيها من إسرائيل، ووصلت الطائرة إلى العاصمة سول الليلة الماضية.

وفي الفلبين، أصدرت وزارة الخارجية تعليمات بالبدء في إجلاء إلزامي للرعايا الفلبينيين، وذلك بعد أن أعلنت، في بيان نقلته صحيفة "فيل ستار"، عن المستوى الرابع من التحذير من السفر إلى قطاع غزة، وهو أعلى مستوى تأهب للأزمات، مما يشير إلى أنه يتعين على الفلبينيين الآن مغادرة المنطقة.