رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

استقبل الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق اليوم الأحد الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة آليات حصول مستشفيات الجامعة على اعتماد "GAHAR" ، استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بحضور د.وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات ، د.حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، ود٠وائل الدرندلي ، د٠سيد العقده أعضاء مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، إضافة إلى د.أحمد عنانى عميد كلية الطب - مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية - رئيس مجلس إدارة المستشفيات ، و د.وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات ، ود.غاده نصر مدير وحدة الجودة بالمستشفيات ، ورؤساء الأقسام بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس ومنسقين الجودة بالأقسام والإدارات ومديري المستشفيات وجميع العاملين بالمستشفيات .

رحب الدرندلى بوفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى رحاب جامعة الزقازيق ، مشيدا بما تقدمه الهيئة لتطوير الخدمة الطبية ، التى تعد إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر وتعمل على إصدار متطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد لكافة المستشفيات والمنشآت الطبية، حيث تعمل وفقا لمعايير عالمية في تقييم المستشفيات، متمنيا تحقيق تلك المعايير بالمستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق، مستعرضا منشآتها وإمكانياتها والخطة المستقبلية للتوسعات والتطوير بها لخدمة أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

من جانبه أوضح د. أحمد طه أن الزيارة تكتسب مكانة هامة نظرا لكثافة وتنوع الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات جامعة الزقازيق لقطاع عريض من المواطنين، حيث تعد محافظة الشرقية ثالث محافظة من حيث عدد السكان، مشيدا بالاهتمام الذي توليه قيادات الجامعة وعلى رأسهم الدكتور خالد الدرندلي بحصول مستشفيات الجامعة علي اعتماد GAHAR ، والذي يعد بوابة الدخول الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل .

وعقب الزيارة توجه رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات لمستشفى الجراحة بالمركز العلمى لافتتاح البرنامج التدريبي الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع إدارة كلية الطب والخاص بتدريب الكوادر الطبية علي معايير جودة الرعاية الصحية واعتماد GAHAR ، فى الفترة من ١٥ إلي ١٧ اكتوبر ٢٠٢٣م .

وخلال كلمته توجه د٠أحمد عناني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، مؤكدا أنه لابد من وجود معايير صارمة ومحددة للرقابة الصحية للإرتقاء بالمنظومة وتقديم خدمة صحية متميزة ذات جودة عالية مستدامة سهلة الوصول متاحة لجميع المرضي علي جميع المستويات والتحسين المستمر لها.

كما أعرب د. وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات عن سعادتة بالتعاون المستمر والفعال بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومستشفيات جامعة الزقازيق حيث أنها الجهة المنوطة بإصدار المعايير لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية ونشر ثقافة جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات.

وتوجهت د.غاده نصر مدير وحدة الجودة بالشكر لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية على التعاون المستمر والفعال مع مستشفيات جامعة الزقازيق ، من خلال معايير محددة وواضحة ، عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة واستخدام المنهج العلمى فى قياس ومتابعة الأداء وتقديم برامج تهيئة متكاملة للإرتقاء بأداء العاملين فى المجال الصحى .

جرى عرض ملخص سريع عن أنشطة الجودة بالمستشفيات ، وفي الختام تم تكريم الحضور من أعضاء الهيئة والعاملين بالمستشفيات من رؤساء الأقسام ومديرى العموم.