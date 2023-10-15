حسين لبيب: لن يكون هناك إقصاء لأى شخص حال نجاحي بانتخابات الزمالك

قال حسين لبيب، المرشح لرئاسة نادي الزمالك بالانتخابات المقبلة، إنه يتطلع لتغيير الصورة الذهنية التي تكونت عن نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، حال نجاحه في الانتخابات.

وقال حسين لبيب في تصريحات صحفية اليوم الأحد: سعيد بدعم رموز نادي الزمالك لقائمتي، ونحن جميعا نرفع شعار الزمالك أولا وهذا الشعار يعني وحدة جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ولن يكون هناك إقصاء لأي شخص أو فردية في اتخاذ القرارات أو شللية داخل مجلس الإدارة".

وتابع: من غير المعقول أن يكون هناك إعلان واحد فقط على قميص الزمالك، وعلق لبيب على الطعن في صحة أوراق ترشحه قائلا: "لا أرى هذه الطعون".

واختتم: "كنت قائدا للفريق الأول لكرة اليد بالزمالك وهذا يعني أنني تدرجت في الناشئين حتى وصلت للفريق الأول وقضيت معه عدة سنوات".