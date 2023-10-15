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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النمسا ترفع تحذير السفر إلى إسرائيل لمستوى أخطر

النمسا
النمسا
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أصدرت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الأحد تحذيرًا جزئيًا من السفر إلى إسرائيل، حيث رفعت تحذير السفر إلى إسرائيل لمستوى أخطر.
وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم، أنه نظرا لمزيد من تدهور الوضع في إسرائيل أصدرت الوزارة تحذيرا جزئيا من السفر إلى إسرائيل، وجرى رفع التحذير من المستوى الأمني لإسرائيل إلى مستوى "خطر أمني كبير"، كما ينطبق تحذير السفر على المناطق المحيطة بقطاع غزة وعلى طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان وسوريا.
وحذر البيان بشدة من أي رحلات إلى المناطق المتضررة حيث قامت السلطات الإسرائيلية بإخلاء المناطق المحيطة بقطاع غزة وعلى طول الحدود مع لبنان ومن المقرر اعتبارها منطقة عسكرية محظورة.

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النمسا إسرائيل السفر
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