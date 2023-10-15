الرئيس السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وصدر عن الاجتماع القرارات الآتية: