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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قصف إسرائيلي على لبنان بعد إطلاق صاروخ من حزب الله على قرية شمالي الأراضي المحتلة

قصف
قصف
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تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق بجنوب لبنان، اليوم الأحد، بعدما أطلق مقاتلون تابعون لحزب الله اللبناني صاروخًا على قرية بجنوب إسرائيل، تسبب في مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مكثف على مناطق بجنوب لبنان ردًا على ذلك الهجوم، والذي استهدف قرية شتولا، وهي قرية متاخمة للحدود اللبنانية وبالتحديد قرية عيتا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه حزب الله اللبناني أن القصف على إسرائيل يأتي ردًا على الهجمات الإسرائيلية بحق الصحفيين، بالإضافة إلى الهجمات الإسرائيلية على قرية شبعا.

وتشهد المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترات متصاعدة في ظل القصف الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والذي يتزامن مع القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، في أعقاب الرد الإسرائيلي على عملية "طوفان الأقصى".

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