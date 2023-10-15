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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء المستشفى الكويتي وسط رفح في أقرب وقت

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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قالت منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي طالب بإخلاء المستشفى الكويتي وسط رفح، مشيرةً إلى أن القصف لم يتوقف عمليا منذ اليوم الأول لهذه الحرب حتى اللحظة، والوضع يزداد خطورة.

وأضافت "عوكل"، في رسالة على الهواء مع الإعلامية رغدة منير عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "منذ ساعات الفجر الأولى وحتى اللحظة هناك تكثيف في عدد القذائف التي أطلقت على قطاع غزة بأكمله، ويتم تركيز العمليات في المناطق الشمالية والشرقية".

وتابعت: "جباليا كانت معرضة للقصف الشديد خلال هذه الليلة، واللافت خلال الـ24 ساعة الأخيرة كان استهداف المستشفيات مباشرة في قطاع غزة وتحذير أغلبها بضرورة الإخلاء، وآخر هذه التحذيرات وصلت إلى المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، رغم أنها من المفترض أنها منطقة مؤمنة وفقا للخريطة التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأردفت: "جميع من في الشمال ووسط غزة اتجهوا إلى خان يونس ورفح، وبالتالي، نحن نتحدث عن كثافة سكانية عالية جدا، ورغم ذلك تم تهديد المستشفى الكويتي وتوجيه تعليمات لإدارته بضرورة إخلائه في أسرع وقت ممكن، وإدارة المستشفى رفضت إخلاء المستشفى بشكل كامل".
 

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منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الكويتي وسط رفح قطاع غزة
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