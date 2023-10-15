طبيب الإسماعيلي يكشف موقف اللاعبين المصابين

كشف الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى، موقف الإصابات داخل صفوف الدراويش قبل المواجهات المهمة القادمة فى مسابقة الدورى العام.

وقال طبيب الدراويش، إن عماد حمدى لاعب وسط الفريق فى حالة جيدة، وسيشارك فى التدرييات الجماعية بداية من أول مران يخوضه الفريق عقب ودية زد اليوم، ضمن التحضيرات لمواجهة فاركو فى الجولة الرابعة والمقرر إقامته 22 أكتوبر على ملعب استاد الإسماعيلية.

وعن اللاعب الشاب محمد خطارى، قال هشام مصطفى إنه يعانى من العضلة الضامة، ومن المقرر مشاركته فى التدريبات الجماعية بعد عشرة أيام، بينما يشعر أبو بكر حمزة بإجهاد خفيف لذا فضل إيهاب جلال عدم مشاركته فى المران وإراحته.

ويخوض فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فى السادسة مساء اليوم الأحد، مباراة ودية مع نادى زد باستاد الإسماعيلية، ضمن خطة الدراويش للاستعداد لمواجهة فاركو المقرر لها الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون فى المباريات الأخيرة، خاصة مباراة الأهلى التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت عدم استغلال الفرص التى أتيحت لها أمام المرمى، وتجهيز العديد من اللاعبين بشكل جيد للاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 3 نقاط، حيث خاض 3 مباريات، خسر أمام زد إف سي والأهلي، بينما فاز على الاتحاد السكندري.