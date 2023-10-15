وزيرا خارجية الإمارات وأستراليا يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي، مع وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل خفض التصعيد وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتأثرين من الأزمة الراهنة، إلى جانب المساعي الإقليمية والدولية المبذولة من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وجدد الشيخ عبدالله بن زايد التأكيد على أهمية أن تتركز الجهود الإقليمية والدولية على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم بشكل فوري وتكثيف المساعي الرامية لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

من ناحية أخرى، بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات صقر غباش، اليوم، مع القائم بأعمال رئيس البرلمان الإفريقي أشيبير جايو، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين بما يعزز العلاقات الراسخة بين الإمارات ودول القارة الإفريقية، وذلك على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأكد الجانبان ضرورة وجود تنسيق وتبادل للخبرات وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية، منوهيم بأهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم والتقريب بينها ومد جسور التواصل الحضاري وأهمية توحيد تلك الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام.