حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد "الجيل الديمقراطي" بمقرها

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفداً من حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي رئيس الحزب.
كان في استقبال الوفد رئيس الحملة الانتخابية، المستشار محمود فوزي، الذي بدأ اللقاء بالتحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة مثمناً دور الحزب في مواقفه الوطنية ومشاركته السياسية مع الحملة.
وقال المستشار محمود فوزي، ، أن الحملة الانتخابية تفتح أبوابها لكل محب للمرشح وكل مؤيد يستطيع أن يعتبر نفسه جزء من الحملة الانتخابية، والحملة الرسمية للمرشح تقدم نفسها لكل مواطن ومواطنة في مصر وتتبع أفضل المعايير الممكنة تنظيميًا في عملها، مشيراً إلى أن الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد أظهرت قدرة القيادة السياسية على دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، فضلًا عن الإنجازات التي قامت بها الدولة على مدار التسع سنوات الماضية.
من جانبه، أشاد وفد حزب الجيل الديمقراطي بالتنمية الشاملة والتطوير الذي وصل في كل مكان من محافظات الجمهورية، مشدداً على ضرورة توعية الشباب بما حدث في مصر من طفرة على كافة المستويات، ونجاح القيادة السياسية في وضع نواة التنمية التي ستمتد أثرها حتى الأجيال القادمة، مؤكداً على دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الوفد أن الحزب بصدد عقد مؤتمرات وندوات توعية للمواطنين خاصةً فئة للشباب، لزيادة الوعي لديهم بما حدث في الدولة على مدار السنوات التسع الماضية، فضلاً عن توعيتهم بأهمية مشاركتهم الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.