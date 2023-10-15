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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البنك الدولي يعلن تضامنه مع المناطق المنكوبة في ليبيا جراء الفيضانات

البنك الدولي
البنك الدولي
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قال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إن البنك متضامن مع ليبيا في ظل الظروف التي تمر بها المناطق التي تعرضت للفيضانات.
وأضاف في تصريحات نقلها تلفزيون الوسط الليبي، إن البنك مستعد لتقديم الدعم والمساعدة في أعمال الإغاثة وتقييم الأضرار، بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بإعادة الإعمار.
وتعرضت مدينة درنة لفيضان ضخم جراء انهيار سدود هناك بعد تعرضها لسيول أدى لسقوط مئات القتلى والمفقودين.

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