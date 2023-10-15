البنك الدولي يعلن تضامنه مع المناطق المنكوبة في ليبيا جراء الفيضانات

قال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إن البنك متضامن مع ليبيا في ظل الظروف التي تمر بها المناطق التي تعرضت للفيضانات.

وأضاف في تصريحات نقلها تلفزيون الوسط الليبي، إن البنك مستعد لتقديم الدعم والمساعدة في أعمال الإغاثة وتقييم الأضرار، بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بإعادة الإعمار.

وتعرضت مدينة درنة لفيضان ضخم جراء انهيار سدود هناك بعد تعرضها لسيول أدى لسقوط مئات القتلى والمفقودين.