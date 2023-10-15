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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عبدالرحيم علي ينعى الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري

عبدالرحيم على
عبدالرحيم على
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، التي وافتها المنية اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء، ولأسرة الفقيدة رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.

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الكاتب الصحفى عبد الرحيم علي الإعلامية اللبنانية جيزيل الخوري
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