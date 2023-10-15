عبدالرحيم علي ينعى الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 04:18 م

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، التي وافتها المنية اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.



وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء، ولأسرة الفقيدة رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.