قصف عشوائي على المدنيين في قطاع غزة.. وتصاعد أعداد الشهداء إلى 2329

لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في قصف المدنيين في قطاع غزة، ما تسبب في ارتفاع أعداد الشهداء من بين المواطنين الفلسطينيين وكذلك حالات الاصابة، بعد أن أستمر القصف على القطاع لمدة تجاوزت الاسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي دوت فيه صافرات الإنذار في مستوطنات أسدود وعسقلان، حيث ترد حركة حماس على قصف اسرائيل بصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات غلاف غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد شهداء قطاع غزة الى 2329 شهيداً واكثر من 10 آلاف مصاب.

جدير بالذكر أن مصر طالبت بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، واشترطت دخول المساعدات مقابل السماح لمزدوجي الجنسية والحاصلين على الجنسية الأمريكية بالخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.