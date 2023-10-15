التعليم تطلق عددا من البرامج لتنمية مهارات طلاب المرحلة الابتدائية

اعتمدت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى تنفيذ عدة برامج لتنمية وتنفيذ البرامج لتنمية مهارات الطلاب للمرحلة الإبتدائية وفقا لتوجيهات رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتي ذلك تحت رعاية راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية بالوزارة، وأيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف رضوان عبد المطلب مدير التعليم الإبتدائي بالمديرية.

تم تنفيذ برنامج مهارات الطلاب لمادتى اللغة العربية والرياضيات للمرحلة الإبتدائية ، إن هذا البرنامج يآتى ضمن مجموعة من البرامج التى نظمتها الإدارة المركزية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لذا قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باختيار أربع أدارات تعليمية يتم تنفيذ البرنامج بها وهم كالآتي السيدة زينب، عين شمس شبرا، منشأة ناصر.

وتم اختيار أربع مدارس بكل إدارة من الادارات المستهدفة، حيث تم تنفيذ البرنامج فى وقت صعب اثناء الأجازة الصيفية وذلك من 21/8/2023: 7/9/2023

الا أنه لاقى نجاح وإقبال من الطلبة حيث تم تفعيل وتغطية للبرنامج من قبل مديرى عموم الإدارات ومدير التعليم الإبتدائي بالإدارة التعليمية من خلال الإعلان عن البرنامج داخل الإدارات والمدارس بمساعدة التربية الاجتماعية والاخصائى الأجتماعى ودورهم فى التواصل مع أولياء الامور بالمدارس . وبالفعل تم الحضور والالتزام.

وقامت كل مدرسة بعقد تقييم قبل للوقوف على نقاط القوة والضعف وعقد تقييم بعدى لبيان مدى تحقيق الأهداف.

وبدأت فى تنفيذ البرنامج من خلال الأنشطة الترفيهية وأستخدام الأجهزة التكنولوجية فى عرض أفلام تعليمية لجذب الطلاب على الفهم والاستيعاب

ومن النماذج المشرفة التى نفذت البرنامج وكانت نسبة الحضور عالية مدرسة ( المروة ) بمنشأة ناصر التعليمية .

لذلك تميزت القاهرة فى تنفيذ البرنامج وتطبيقه بروح الفريق ومواجهة التحديات.وبناء جيل جديد متميز فى عمله .

وتم إختيار القاهرة من ضمن أربع محافظات لتكون نواة لتحقيق الحلم المصرى لبناء الإنسان وشخصيته لبناء الحضارة المصرية الجديدة .

وتتواصل الإدارة المركزية بالوزارة فى عقد ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب للمرحلة الإبتدائية، حيث تم عقد ورشة عمل يوم السبت الموافق 14/10/2023 بدار الحرس الجمهوري للتدريب على منهج اللغة العربية للصف السادس الأبتدلئى على أن تم التدريب من الساعة 8.30 صباحا وينتهى 4 عصرا.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم معلمى المرحلة الإبتدائية بالإدارات التعليمية المستهدفة ألتى تم تنفيذ البرنامج بها وفريق العمل بالمديرية.