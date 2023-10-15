وكيل شباب الدقهلية تلتقى برؤساء مجالس الإدارات ومديري مراكز الشباب بمنية النصر

التقت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد، بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بورؤساء مجالس الإدارات ومديري مراكز الشباب بإدارة شباب منية النصر.

حضر اللقاء سامح سليم مدير عام إدارة الهيئات الشبابية، والسيد العسلي مدير مركز شباب ميت تمامه، صلاح فتحي دراز مدير مركز شباب الحميدية، احمد شحاته رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر علام، عبد الكريم احمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة مركز شباب الدراكسه، حلمي نصر رئيس مجلس إدارة مركز شباب برمبال القديمه، ياسر صبيح رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر ابو ذكري، وعزام عبد الشافي رئيس مجلس إدارة مركز شباب منشأة عاصم.

وناقشت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بعض الطلبات المتعلقة بمراكز الشباب بمنية النصر، ونادى منية النصر الرياضي، وبحث فرص الاستثمار بنادي منية النصر الرياضي، واستغلال المساحات الموجودة داخل النادي لعمل مشروعات تعود بالنفع على الأعضاء وعلى النادي فى نفس الوقت حل بعض المعوقات التى تواجه مراكز الشباب بإدارة شباب منية النصر، من حيث البنية التحتية الإنشائية، بالإضافة إلى الدعم لتقديم كافة الأنشطة والخدمات للنشء والشباب بهذه المراكز.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال لقاء رؤساء مجالس الإدارات ومديري مراكز الشباب بمنية النصر أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، لا تدخر جهدًا فى سبيل النهوض بالنشء والشباب على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى محافظة الدقهلية، كذلك وعدت بتقديم كافة أوجه الدعم وحل جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئات الشبابية والرياضية بإدارة شباب منية النصر.

كما أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال اللقاء، أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تولي ملف تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتالي تقوم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بتبني سياسية الوزارة فى هذا الملف بالهيئات الشبابية والرياضية، من حيث الاهتمام بالبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب، والحرص على تطوير بنيتها الإنشائية من جانب آخر بهدف إتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب.

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