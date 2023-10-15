نائب محافظ قنا يشهد فعاليات حفل ختام مشروع ابنتي الغالية

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فعاليات حفل ختام "مشروع ابنتي الغالية" والمتفذ بمركز قوص بتمويل من هيئة كوبتك اورفانز بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، ومديرية التضامن الاجتماعي.

وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن بالأقصر، والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ومايكل مرقص مدير مشروع ابنتى الغالية، وسلوي يوسف مدير منطقة قنا والأقصر، والدكتور ماجد رجائي مدير العلاقات الاستراتيجية وكاترين محروص منسق المحافظة والدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي بمديرية الصحة وعدد من ممثلي الجمعيات الشريكة وجمع كبير من الفتيات.

كما سلم نائب محافظ قنا، مذكرات تفاهم لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، لعدد 10 جمعيات شريكه بقنا والأقصر بأجمالى تمويل بلغ 35 مليون جنيه مصرى، كما تم اليوم ختام المرحلة الثانية لمشروع ابنتي الغالية والذي تم تنفيذه علي مستوي 6 جمعيات أهلية بمركز قوص.

ومن جانبه أثني نائب محافظ قنا علي الدور الذي تقدمة هيئة كوبتك اورفانز من خلال الأنشطة المقامة بمحافظة قنا متمثلة في مشروع ابنتي الغالية، والذي يستهدف الفتيات اللاتي يعشن في اكثر المناطق فقرا وتهميشا حيث يستند المشروع على نموذج المرافقة للأخت الكبرى والاخت الصغرى

يذكر أن مشروع ابنتي الغاليه يتكون من اربعة محاور الاول منها خاص بالتعليم ويستهدف الفتيات الأكثر عرضة للتسرب، والمحور الثاني يستهدف البناء النفسى والوجدانى للفتيات من خلال مساعدة الفتيات علي اكتشاف قدراتهن ومهارتهن بما يؤهلن للانضمام لسوق العمل، والمحور الثالث خاص بالسلم والتعايش، والمحور الرابع والاخير يتضمن تنمية ثقافة التطوع والقيادة المجتمعية، كما انبثقت من المبادرة انشطة عديدة لتحسين مستوي الخدمات للمواطنين مثل رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى قوص المركزي، فضلا عن تثقيف وتوعية الامهات المستهدفات صحيا وعمل دورات للإسعافات الأولية لهن. كما كان للمبادرة دور في مجال النظافة والتجميل لإضفاء لمسة جمالية علي شوارع مدينة قوص من خلال دهان ارصفة عدد من شوارع المدينة ومداخل القري وعمل مظلات لحماية الأهالي من أشعة الشمس، فضلا عن مراجعة أنظمة الإنارة وتركيب كشافات لاعمدة الكهرباء، كما تم وضع مجموعة من سلات القمامة لتشجيع المواطنين علي تبني سلوكا ايجابيا ووضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.

وعلي هامش الاحتفالية شهد نائب محافظ قنا افتتاح رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى قوص المركزى، بمعرفه الفتيات المتطوعات بالمشروع، واطمئن خلال مروره على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، مؤكدًا علي ضرورة أن يحصل المواطنون على خدمة طبية لائقة وتوفير كافة المستلزمات الطبية للوحدة، موصيا بحسن معاملتهم وتلبية احتياجاتهم والعمل على راحتهم.