كاظم الساهر يطلق أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي" بتوقيع الموسيقار طلال

طرح الفنان كاظم الساهر ، أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي"، من كلمات لسان الدين بن الخطيب‬⁩، ألحان الموسيقار طلال ، توزيع هشام نياز.

كاظم قدم أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي" ،في حفل أمس ضمن حفلات مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة، وهو مهرجان غنائي تنظمه وزارة الثقافة السعودية ضمن جهودها لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمع.

وقد كشف كاظم الساهر ، عن سعادته البالغة بتقديم أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي" ، مؤكدا حماسه الشديد لتقديم المتميز والأفضل من خلال تجربة رائعة ، واصفا التعاون مع الموسيقار طلال بالمتميز، مع حرصه في أغنياته وأعماله الفنية ، أن يسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبل .

وأشار الساهر إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة ، مع الكلمات الرشيقة ، وتعد باقة ورد رومانسية، متمنيًا أن ينال العمل الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربي.