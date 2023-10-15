بالصور.. محافظ المنوفية يتابع الأعمال بممشى شبين الكوم الجديد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، خلال جولة ميدانية عدد من المواقع المقترحة لإقامة محاور مرورية جديدة بنطاق مدينة شبين الكوم كشرايين تنموية تساهم في تخفيف الاختناقات والارتقاء بالشكل العام للعاصمة، رافقه خلالها محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، وعواطف طاحون رئيس حى شرق ، المستشار الهندسى، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالبنية التحتية والأساسية لقطاع الطرق كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم إنشاء محورين جديدين بنطاق حي شرق شبين الكوم بالمشاركة المجتمعية لربط طريق شبين قويسنا بمحور صلاح خطاب ، المحور الأول سيقام على تغطية مصرف المصيلحة - الراهب.

ووجه المحافظ بمخاطبة الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لتغطية المصرف والبدء في الأعمال التمهيدية لإنشاء المحور ، والمحور الثانى على تغطية ترعة عبدالعزيز باشا فهمى بجوار مصنع الأدخنة، لافتاً إلى أن المحاور الجديدة ستساهم في إحداث سيولة مرورية وخدمة المترددين على العاصمة.



كما تفقد المحافظ أعمال الصيانة والإصلاحات بكوبري القاصد بحي غرب شبين الكوم وبحضور الأستاذة هناء عقيلة رئيس حى غرب ومسئولى الرى، حيث تابع آخر مستجدات الموقف التنفيذى للأعمال كونه مدخل حيوي وهام للعاصمة ووجه بتطوير الكوبرى بالكامل عقب الإنتهاء من كافة الإصلاحات وزراعة أعمدة ديكورية حديثة.

كما وجه رئيس حي غرب بالتواجد الميداني ومتابعة أعمال الصيانة وتذليل كافة العقبات للانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت تمهيداً لتشغيله وإعادة فتحه للمركبات حفاظاً علي مصالح المواطنين ، فيما تابع المحافظ أعمال التطوير بممشى شبين الكوم الجديد ، والتي تتضمن إقامة ممشى في المنطقة من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد، موجها بتسريع وتيرة العمل به كونه متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة مشيراً إلى أن منطقة كوبرى القاصد ستشهد نقلة حضارية عقب الإنتهاء من الممشى الجديد وتطوير حديقة الخالدين وإنشاءات قرية فينسيا الجديدة.



وأكد محافظ المنوفية على ضرورة التواجد الميدانى بمواقع العمل بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، موضحاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية والتنموية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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