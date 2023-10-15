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الأحد 15 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، وصول الوزير أنتوني بلينكن إلى القاهرة، وذلك عقب انتهاء زيارته إلى السعودية حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكشفت وسائل إعلام عن عزم بلينكن العودة إلى إسرائيل غدا الإثنين.

وكان بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأولوية القصوى; لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اللقاء تضمن أيضا ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية; لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة، وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.

 

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الأمير محمد بن سلمان الخارجية الأمريكية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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