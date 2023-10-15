وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، وصول الوزير أنتوني بلينكن إلى القاهرة، وذلك عقب انتهاء زيارته إلى السعودية حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكشفت وسائل إعلام عن عزم بلينكن العودة إلى إسرائيل غدا الإثنين.

وكان بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأولوية القصوى; لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اللقاء تضمن أيضا ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية; لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة، وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.