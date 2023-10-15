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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

من هو الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر الجديد؟

الدكتور أسامة عبدالحي
الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر
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بعد إعلان نتيجة إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء اليوم في الموتمر الصحفي، فوز الدكتور أسامة عبد الحى، بمقعد النقيب العام للأطباء، ليُصبح بذلك النقيب رقم 19 فى تاريخ نقابة الأطباء.

وتستعرض "البوابة نيوز"، أهم المعلومات الخاصة بالدكتور أسامة عبد الحى:

1- حصل على بكالوريوس الطب والجراحة، والتحق بالدراسات العليا بقسم التخدير والرعاية المركزة وحصل على درجة الماجستير، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم التخدير والرعاية المركزة.

2-  أستاذ ورئيس قسم التخدير والرعاية المركزة بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

3-  رئيس اتحاد الأطباء العرب.

4-  شغل منصبى الأمين العام ووكيل نقابة أطباء مصر، فى مجالس سابقة.

5- كان رئيس قسم التخدير بمعهد ناصر ورئيس المجلس العلمى بالمعهد.

6-  رئيس الهيئة التأديبية بالنقابة العامة للأطباء الأسبق.

وكانت قد عقدت النقابة العامة للأطباء، انتخابات التجديد النصفى، اول أمس الجمعة، 13 أكتوبر 2023، فى كافة المحافظات لاختيار النقيب العام، رؤساء النقابات الفرعية، وعضوية مجلس النقابة العامة،  ومجالس النقابات الفرعية.

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نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر النقيب رقم 19 فى تاريخ نقابة الأطباء
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