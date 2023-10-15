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الأحد 15 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخارجية الفرنسية تبدأ زيارة إلى مصر اليوم

وزيرة الخارجية الفرنسية
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا
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 تبدأ وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا زيارة إلى مصر في وقت لاحق اليوم الأحد.
وذكرت مصادر فرنسية - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن وزيرة الخارجية الفرنسية ستصل في وقت لاحق اليوم إلى القاهرة، حيث ستجرى غدا الاثنين مباحثات مع عدد من كبار المسئولين المصريين، من بينهم وزير الخارجية سامح شكرى.
يشار إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية تقوم حاليا بجولة في المنطقة، زارت خلالها إسرائيل، وذلك على خلفية تصاعد الأحداث في فطاع غزة، كما تشمل جولتها العاصمة اللبنانية بيروت.

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إسرائيل فرنسا
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