الخارجية الأمريكية: بلينكن يصل إلى القاهرة

أفادت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصل إلى القاهرة وسيعود إلى إسرائيل الاثنين المقبل، وفقا لما نقلته فضائية العربية في نبأ عاجل لها.

هذا وكشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس الماضى، عن زيارة إلى مصر لبحث تطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية ومعالجة التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار إلى انه يقوم بجولة ستشمل الأردن والسعودية والإمارات وقطر، موضحا أن المشاورات تهدف لمنع استمرار الصراع وملف المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، خلال مؤتمر صحفى فى نهاية زيارته لإسرائيل.