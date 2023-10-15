محافظ جنوب سيناء يصدر قرارًا فوريًا بدعم الاستثمار الزراعى والشركات الناشئة

اصدر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء قرارًا اليوم الأحد، بإيقاف جميع المحاضر التي جرى تحريرها من قبل مديرية الموارد المائية والرى بجنوب سيناء ضد 10 من المزارعين بطور سيناء والتي تحررت لهم محاضر من مديرية الموارد المائية، مع إعطائهم مهلة لمدة شهرين لتوفيق الأوضاع ، وإعادة العرض من قبل وكيل وزارة الموارد المائية بجنوب سيناء ، ومنحهم شهادات التصالح.

كانت إدارة الموارد المائية قد حررت محاضر لبعض أصحاب المزارع لحفرهم آبارًا للمياه بدون ترخيص، ومعظم هذه المزارع قد تقدم أصحابها بتقديم جميع المستندات والدراسات المطلوبة لتقنين الآبار الموجودة لديهم.