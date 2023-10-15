محافظ بني سويف يلتقى عددا من  المتدربين  بالشبكة الوطنية للطوارئ

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عدداً من العاملين بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام ،بعد حصولهم على دورة تدريبية لتأهيل العناصر الحكومية العاملة بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات ، وذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام ،علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالديوان العام ، شيرين حسين مدير المكتب الفني ، المهندس إسلام حسن _ المكتب الفني بالمحافظة

ناقش المحافظ مع المتدربين نتائج وموضوعات الدورة التي عُقدت بمركز تدريب سقارة التابع للتنمية المحلية،ومدى استفادتهم من الدورة التي تضمنت أسلوب وآليات عمل مراكز سيطرة الشبكة الوطنية واستعراض الامكانيات والخدمات المتنوعة التي تقدمها الشبكة، وجاهزية وسرعة استجابة أجهزة الدولة والتعامل الفورى مع أي أحداث طارئة والسيطرة عليها واحتوائها خلال فترات زمنية قياسية

و أكد المحافظ أهمية الاستفادة من التدريب من خلال تدريب باقى العاملين بالمركز لتحقيق الاستدامة والهدف الأساسي من التدريب بما ينعكس بالإيجاب على منظومة وسير عمل المركز الذي يعتبر بمثابة نقلة حضارية ونوعية فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، مما يساهم بشكل كبير فى التدخل السريع وقت حدوث الأزمات،بما ينعكس بالإيجاب على تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات.