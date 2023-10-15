محمد صلاح الأعلى تسويقيا في مواجهة مصر والجزائر

تصدر محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة أغلى 10 لاعبين فى مواجهة الغد الودية بين مصر والجزائر.



ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى بنظيره الجزائرى، فى لقاء ودي يجمع بينهما بالإمارات، وذلك فى تمام السابعة من مساء غدٍ الاثنين فى ختام معسكر الفراعنة.

وتأتى هذه المباراة ضمن خطة استعداد المنتخب الوطنى تحت قيادة روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

واحتل محمد صلاح صدارة قائمة القيمة التسويقية لمنتخب مصر والتى جاءت كالتالى:

القيمة التسويقية لمنتخب مصر : 121 مليوناً و600 ألف يورو

محمد صلاح: 65 مليون يورو

تريزيجيه: 10 ملايين يورو

محمد النني: 6 ملايين يوور

عمر مرموش: 6 ملايين يورو

مصطفى محمد: 6 ملايين يورو



بينما جاءت القيمة التسويقية لمنتخب الجزائر كالتالى:

القيمة التسويقية للجزائر : 206 ملايين يورو

أمين الجويري: 35 مليون يورو

سعيد بن رحمة: 25 مليون يورو

ريان آيت نوري: 25 مليون يورو

رياض محرز: 20 مليون يورو

رامي بن سبعيني: 20 مليون يورو.