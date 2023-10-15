بالصور.. وكيل شباب الدقهلية يتفقد المنشآت الرياضية

تفقد الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة المنشأت الرياضية بالدقهلية اليوم، وكان برفقته لجنة وزارة الشباب والرياضية، أثناء الجولة التفقدية للمنشآت الرياضية بالدقهلية.

جاءت اللجنه برئاسة الدكتور ايهاب الإبيارى مدير عام الإدارة العامة للإنشاءات الرياضية, والمهندس ممدوح على مدير الإدارة، والمهندس عبدالغنى زينهم عبدالغنى بالمكتب الفنى، والمهندس أحمد جلال المنشأت الشبابية، والمهندس ابراهيم سليمان مدير الإدارة الهندسية بالمديرية.

بدأت الجولة بتفقد استاد المنصورة الرياضى بالمنشآت الملحقة به، بحضور مديح حماد مدير إدارة المنشأت الرياضية بالمديرية، حيث تفقدت اللجنة مبنى الطب الرياضى للوقوف على حالته وما به من مشاكل , كما تفقدت مبنى الاستاد من الملعب والمدرجات لفحص ما سيحتاجه من رفع كفاءة أو احلال وتجديد.

كما توجهت اللجنة عقب تفقد المنشآت الرياضية باستاد المنصورة الرياضي، إلي نادى بنى عبيد الرياضى بمدينة بنى عبيد، وكان فى الإستقبال الدكتور مكرم رضوان رئيس مجلس الإدارة والمهندس الإستشارى، ومهندس الهيئة العربية للتصنيع ممثل للشركة المسئولة عن الإنشاءات، حيث تفقدت اللجنة مبنى النادى ومجمع حمامات السباحة والإستاد بملحقاته للوقوف على مستجدات العمل والمشاكل والمعوقات الموجوده وتم مناقشة سبل حل هذه المشكلات لسرعة الانتهاء من الانشاءات.

وفى نفس السياق زارت اللجنة نادى دكرنس الرياضى ومتابعة سير العمل باستاد دكرنس، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الكابتن تامر اسماعيل، ومهندس شركة الانتاج الحربى، و مجدى عبدالسلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، تفقدت اللجنة سير العمل بمنشآت الإستاد والمبانى الملحقة، وما تم انجازه وناقشت اللجنة المشكلات والمعوقات التى تواجه مقاول الانتاج الحربى، وتم مناقشة سبل حلها لسرعة الانتهاء من الأعمال الانشائية.

وعلى جانب اخر تم زيارة مركز شباب اولاد حانا بمدينة المنزلة، وزيارة ميت سلسيل من قبل المهندس ابراهيم سليمان ، والمهندس احمد جلال، لمتابعه الإنشاءات التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، ومتابعة سير العمل بها وازالة كافة المعوقات.

تأتى تلك الزيارة فى ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنشآت الرياضية والشبابية، وازالة كافة المعوقات التى تواجه سير العمل واستكمال وايجاد سبل حل لها من خلال الاداره المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية.

تأتي الجولة التفقدية برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

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