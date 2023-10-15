عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم 14 أكتوبر 2023، لقطات ترصد زوارق حربية إسرائيلية تقصف شواطئ خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الأحد، قصف مدينة تل أبيب الإسرائيلية ردا على استهداف المدنيين في غزة، واستهدفت عمليات القصف المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة على مدار الساعة.وأعلن الصليب الأحمر في غزة، أمس السبت، توقف عملياته داخل قطاع في غزة مع عدم توافر ضمانات المرور الآمن، صعوبة الوصول إلى الإمدادات وجلب إمدادات إضافية، عدم توفير وسائل الاتصالات.

وأوضح الصليب الأحمر في غزة، أن عناصره موجودون على الأرض في غزة وعلى استعداد لتقديم المساعدة، مشددا على ضرورة تمكين القيام بالعمل الإنساني في جميع الأوقات.