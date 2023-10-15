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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ،بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALKARM )  و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 57750 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية  حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19195 طن تشمل : 10008 طن يوريا و 1000 طن علف و 3600 طن مولاس و 4587 طن بضائع متنوعة .

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79748 طن تشمل : 3728 طن حديد و  16056 طن خردة و 17645 طن ذرة و 7400 طن سكر و 10652 طن فول و 1700 طن فول صويا و 17766 طن قمح و 4801 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 600 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 538 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4684 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18551 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 419414 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4915 شاحنة .

وتم التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز شئون البيئة لإنشاء مرصد بيئي متكامل على مساحة 180م مربع داخل ميناء دمياط ، يعمل على القياسات البيئية المتنوعة و تم ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر ويتميز بانه مرصد متكامل يتم من خلاله إجراء جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دولياً.

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