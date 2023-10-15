رئيس خارجية النواب: جهود مصرية حثيثة لدخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة

أكد النائب كريم عبدالكريم درويش ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ،أن مصر سبق أن أكدت مرارا بان انسداد الأفق السياسى للوصول لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطينى الذى يرزخ تحت الاحتلال منذ 75 عاما لن يحقق السلام والأمن بين الشعبين الفلسطينى والاسرائيلى وسيؤدى لحالة من عدم الاستقرار فى المنطقة والعالم فلم تألوا مصر جهدا فى التأكيد على الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، ورفض التصرفات الاسرائيلية الآحادية الجانب والاستباقية وفى مقدمتها المحاولات الممنهجة لتهويد القدس ، والتى تعد أحد اهم قضايا الحل النهائى وفقا لكافة لمقررات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام وفى مقدمتها مؤتمر مدريد للسلام والمبادرة العربية للسلام .

وشدد درويش على أن صوت مصر ينطلق من رؤية ثاقبة وحكيمة لتلك القضية تمثل صوت السلام والعقل والمسئولية المصرية كركيزة للأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم مفادها ان تحقيق الأمن والاستقرار والتعايش لن يتحقق إلا عبر تفعيل حل الدولتين فاستمرار الأوضاع على ماهى عليه لم يحقق إلا أمناً هشا أدى لانفلات الأوضاع الأمنية التى الحقت الضرر للمعتدى والمعتدى عليه على السواء .

وأكد كريم درويش إلى أن اللجنة تثمن ما عبرت عنه القيادة السياسية بشكل حاسم من رفض لتصفية القضية الفلسطينية عبر محاولة إجبار الفلسطينيين على التهجير خارج اراضيهم ومحاولة المساس بالسيادة المصرية على الذى يعد خطاً أحمر .

واختتم رئيس خارجية النواب أن مصر بقيادتها الحكيمة دوما ما تعلن استعدادها للعمل مع شركاء السلام والقوى الدولية المعنية لدخول المساعدات الانسانية والتوصل لتهدئة بين الجانبين وصولا لوقف العدوان الاسرائيلى مشدداً على ان الدول التى تدعى أنها الحارس على حقوق الانسان والديموقراطية فى العالم باتت فى اختبار جلى بانحيازها لحقوق الانسان للمعتدين دون الطرف المعتدى عليه

