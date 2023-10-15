طاقم تحكيم مصرى لإدارة ودية الإمارات ولبنان

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن اختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة ودية الإمارات ولبنان.

وذكرت اللجنة أن الطاقم التحكيمى يتكون من "محمد عادل (حكم ساحة)، سمير جمال وسامي هلهل (مساعدان)، إبراهيم نور الدين (حكم رابع)".

والتقى منتخب الإمارات مع الكويت وديا خلال الأيام الماضية، وانتهى اللقاء بفوز "الأبيض" بهدف نظيف سجله طحنون الزعابي، تحت صافرة طاقم تحكيم مصري بقيادة إبراهيم نور الدين.

ويخوض المنتخب المصرى معسكرا تحضيريا في الإمارات، حيث واجه زامبيا يوم الخميس الماضي، ويلتقي الجزائر غدا الإثنين.

وفاز منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.