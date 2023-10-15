فرقة "سولورزيم" تطرح ألبوم جديد بعنوان "هفضل فاكر"

طرحت فرقة "سولورزيم" ألبومهم الغنائي الجديد بعنوان "هفضل فاكر" عبر موقع اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية والراديو، ويعد هذا الألبوم هو أولي ألبوماتهم الغنائية، بعد سلسلة من الأغاني السنجل والحفلات الموسيقية الناجحة، حيث قدموا وصلات غنائية كثيرة على مسرح ساقية الصاوي وروم وArt Speace وغيرها، والتي نالت على إعجاب الجمهور.

ويضم الألبوم ٨ أغاني متنوعة تجمع بين عدة أنماط موسيقية من بينها الروك والميتال، هي: "هفضل فاكر"، و"فرصة تانية"، و"سواد" ، و"هشوفك يوم"، و"طريق سد"، و"يا تري"، و"الخريطة" ، و"جربت"، ويعد الألبوم من تأليف وألحان وتوزيع فرقة "سولورزيم"، حيث يعتبر هذا الألبوم خطوة كبيرة في مسيرة الفرقة، حيث يتضمن تجربة فنية فريدة تتميز بالتنوع والابتكار.

وقال محمد طه، أحد أعضاء الفرقة، إن تحضيرات الألبوم دامت حوالي عامين لكي يخرج للنور، مؤكدًا أن الألبوم بالكامل أخذ جهدًا كبيرًا من كل أعضاء الفرقة، وذلك لتقديم أفضل ما لديهم للجمهور لكي ينال إعجابهم، كما أنهم اختلفوا كثيرًا في اختيار الألحان والتوزيع والأغاني التي سيتضمنها الألبوم، حيث كان كل شخص فيهم كان لديه وجهة نظر مختلفة عن الآخر، لذلك استغرق الألبوم وقتًا طويلًا حتي يتم طرحه.

وأضاف "طه"، أن الفريق حاول من خلال الألبوم توصيل رسالة قوية والتعبير عن مشاعر عميقة من خلال الكلمات القوية والألحان الصاخبة، التي تعد مزيجًا موسيقيًا فريدًا من نوعه بين مزيكا الروك والميتال، مشيرًا إلي أن الفرقة ستقدم عددًا من الحفلات الغنائية احتفالًا بطرح الألبوم خلال شهر نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن فرقة "سولورزيم" تأسست عام 2015، ويرجع اختيارهم لهذا الاسم لتعلقهم الشديد بالموسيقي وأسسها ومختلف أشكالها، ويتكون الفريق من كل من إسلام خالد، كمغنٍ رئيسي، وعازف الجيتار محمد طه، وعازف الدرامز آدم معتز.

وتتميز الفرقة بأداءها المتقن وأسلوبها الموسيقي القوي الذي يمزج بين الروك والميتال، وتعتبر تلك المزيج الفريد من نوعه مميزاً وجديداً في المشهد الموسيقي في مصر، وشاركت الفرقة في العديد من الحفلات الموسيقية الناجحة على مسرح ساقية الصاوي وروم وArt Speace وغيرها.

https://m.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kjkLwBXpOBx99MbCkhVxO2D9kY_8bUwH4&si=C6BfgAauiW9pFng7