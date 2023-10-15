معهد إعداد القادة ينظم ملتقى القيادات الشابة بالجامعات

أعرب الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، عن أهمية بناء الوعي وتطوير المعرفة لدى شباب أعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك وفقا لبيان معهد إعداد القادة بأنه يعتزم تنظيم ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية تحت شعار قادة الغد، خلال الفترة من ١٦ - ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣.

وتعقد فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين الشريف وكيل المعهد.

ويهدف إلى زيادة الوعي وتحقيق التطور والتقدم، من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات المهمة التي تشمل موضوعات متنوعة مثل الأمن القومى ومحاربة الشائعات، وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار.

بجانب عقد العديد من ورش العمل التي تنمي المهارات مثل ورشة عمل مهارات العرض ولغة الجسد، بجانب تنظيم زيارات خارجية الى متحف الحضارة، كما تتضمن فعاليات الملتقى ممارسة العديد من الانشطة الرياضية والثقافية والفنية.

ومن جانبه اشاد الدكتور كريم همام بدور هذا البرنامج التدريبي في تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس وتمكينهم من التصدي للتحديات المختلفة، مستكملا أن الغرض من هذا التدريب هو تأهيل الشباب لتولي المسؤوليات القيادية وتشجيع مشاركتهم في بناء المجتمع من خلال تقديم برامج وأنشطة تنموية وتثقيفية متنوعة، حيث من المتوقع أن يمنح البرنامج المشاركين المعرفة الضرورية لتحقيق أهدافهم والمساهمة في بناء شبكات اتصال قوية والعمل على تبادل الخبرات والمعرفة، مما يرتقي في رفع مستوى الأداء القيادي في الجامعات.