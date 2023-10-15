وزير الشباب يدعم بطولة العالم البارالمبية للطائرة بمليوني جنيه

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة، لدعمه المالى والمعنوى، لإنجاح بطولة العالم التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 18 نوفمبر المقبل.

وأكد اللواء منصور درويش، نائب رئيس مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي للاتحاد الطائرة البارالمبي وبطولة العالم، أن وزارة الشباب والرياضة دائما ما تدعم البطولات التى تنظم على أرض مصر فى الألعاب المختلفة بكافة أوجه واشكال الدعم للخروج بها فى أبهى صورة تليق بمصر وشعبها العريق والرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب النهضة الكبيرة التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات، وفى مقدمتها الدعم المالى، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحى لدعم المادى بطولة العالم بمبلغ مليونى جنية كدفعة أولى.

كما أصدر وزير الشباب والرياضة توجيهات للأجهزة التنفيذية والادارات المعاونة بتذليل وتسهيل جميع الإجراءات، وإنهاء كافة الموافقات سواء الادارية أو المالية، والتواصل مع الجهات المعنية لإنهاء كافة اجراءات وصول وفود الدول المشاركة فى البطولة، ووجه الوزير قيادات الوزارة للتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعاونة للتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينة الرياضية بالعاصمة الرياضية بوضع جميع المنشأت لخدمة وانجاح بطولة العالم .



ويبذل أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة ، جهودا غير عادية مع اللجنة المنظمة للبطولة ، بتقديم كافة المعلومات والبيانات عن الفرق والدول المشاركة، خاصة أنه لاعب بارالمبى سابق شارك كلاعب فى أربعة دورات أولبمبية بارالمبية و 12 بطولة عالم ويملك خبرة كبيرة ، فضلا عن أنه شغل منصب المدير الادارى لمنتخب الرجال فى اولمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل عام 2016 ، وحصل خلالها المنتخب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

يشارك في البطولة 19 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.