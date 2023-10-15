10 دول تتقدم لاستضافة أولمبياد 2036

أعلنت الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش رئيسة لجنة المقرات المستقبلية، أن 10 دول على الأقل تهتم بتنظيم أولمبياد 2036، وذلك اجتماع اللجنة الأوليمبية الدولية اليوم في الهند.

وذكرت كيتاروفيتش اليوم في اجتماع الأولمبية الدولية في الهند "أنا راضية عن إعلان أن عدد المهتمين بالاستضافة صار مكتوبا برقمين".

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد أعلن أمس السبت ترشح بلاده لاستضافة الدورة في 2036، أثناء افتتاح الجلسة.

وستبدأ عملية اختيار المرشح الفائز في 2026 وسيكون وفقا للكرواتية تحت "قيادة جديدة".

وأرجعت المسئولة وصول الراغبين في الترشح إلى هذا الرقم إلى القواعد الجديدة للأوليمبية الدولية، التي جعلت من المشروعات ذات طابع اقتصادي أكبر.