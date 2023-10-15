حملة السيسي تستقبل وفدا من نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفداً من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، وأعرب عن سعادته وترحيبه بوفد النقابة لمقر الحملة، موضحاً أن الفن المصري يمثل القوى الناعمة للدولة المصرية، وللفنانين دور كبير في مخاطبة الوعي والفكر لدى المواطنين وتوعيتهم بممارسة حقوقهم الدستورية وإعداد جيل من الموهوبين ورعاية تلك المواهب وهو نفس النهج الذي يسير عليه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في رعاية المواهب وتنمية قدراتها، مشيراً إلى أن بناء الإنسان يبدأ من بناء الدولة بمؤسساتها وبنيتها الأساسية، مؤكداً أنه من المعروف عن نقابة المهن التمثيلية أنها أول من يدعم ويساند الوطن على كافة الأصعدة.

من جانبه، وجه وفد نقابة المهن التمثيلية الشكر للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لتقديره للفن المصري ودوره في مخاطبة الوعي والفكر، موضحين أن الدولة المصرية قد نعمت بالاستقرار والأمن والأمان، واستطاعت خلال الآونة الماضية تحقيق إنجازات عديدة تتمثل في إقامة العديد من المشروعات الضخمة والمبادرات وتطوير العشوائيات وتطوير البنية التحتية وغيرها تجعل كل مواطن مصري فخور بقيادته خلال السنوات التسع الماضية، مشيرين إلى اعتزامهم القيام بدورهم المجتمعي في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة لممارسة حق من حقوقهم الدستورية الأصيلة.

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