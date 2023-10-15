ads
الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صابر الرباعي يدعم فلسطين في احتفاله بذكرى عيد الجلاء التونسي

صابر الرباعى
صابر الرباعى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفل اليوم الفنان صابر الرباعى بالذكرى ال ٦٠ لعيد الجلاء لدولة تونس الشقيق، ودعا لشهداء فلسطين وشعبها، من المجازر الإنسانية التى يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل.

وعلق فى منشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام "الذكرى ال ٦٠ لعيد الجلاء، دامت تونس حرة شامخه مستقله ابد الدهر، ربنا يلطف بإخواتنا وأهلنا ويرحم أبرياء وشهداء فلسطين".

يتزامن عيد الجلاء لدولة تونس، مع عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الشعب الفلسطينى، وقيامه بالمجازر الإنسانية تجاه مواطنين أبرياء من دولة فلسطين الشقيقة.

IMG_20231015_141031
IMG_20231015_141031
ads
صابر الرباعي تونس فلسطين عيد الجلاء الكيان الإسرائيلي المحتل
ads