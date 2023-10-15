صابر الرباعي يدعم فلسطين في احتفاله بذكرى عيد الجلاء التونسي

احتفل اليوم الفنان صابر الرباعى بالذكرى ال ٦٠ لعيد الجلاء لدولة تونس الشقيق، ودعا لشهداء فلسطين وشعبها، من المجازر الإنسانية التى يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل.

وعلق فى منشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام "الذكرى ال ٦٠ لعيد الجلاء، دامت تونس حرة شامخه مستقله ابد الدهر، ربنا يلطف بإخواتنا وأهلنا ويرحم أبرياء وشهداء فلسطين".

يتزامن عيد الجلاء لدولة تونس، مع عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الشعب الفلسطينى، وقيامه بالمجازر الإنسانية تجاه مواطنين أبرياء من دولة فلسطين الشقيقة.