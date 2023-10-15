نادي الأسير الفلسطيني: 470 حالة اعتقال بالضفة الغربية خلال 8 أيام فقط

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 02:11 م

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم /الأحد/، بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ حملات اعتقال في الضفة الغربية، هي الأعلى منذ سنوات مقارنة مع مستوى الاعتقالات، والمدة التي نفذت خلالها حملات الاعتقال.

وأوضح النادي - في بيان صحفي - أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل في 7 أكتوبر الجاري بلغ نحو 470 حالة اعتقال من الضفة الغربية، شملت كافة الفئات، إلى جانب المعتقلين من العمال داخل أراضي الـ48، وغزة التي لم يعرف أعدادهم بشكل دقيق حتّى اليوم، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل التي سُجل فيها أعلى نسبة.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 65 مواطنا على الأقل، وتوزعت عمليات الاعتقال في أغلب محافظات الضفة، بما فيها القدس المحتلة، مبينا أن الشهادات التي يتلقاها من عائلات المعتقلين تعكس مستوى الوحشية التي تستخدمها قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التهديدات التي وصلت إلى حد التهديد بالقتل، عدا عن الاعتداء بالضرب المبرح الذي طال غالبية المعتقلين، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة للمنازل.

وأكد النادي أن تصاعد عمليات الاعتقال الراهنة، ترافقها تعقيدات وصعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين في مراكز التحقيق والتوقيف، نتيجة لجملة الإجراءات التي فرضها الاحتلال على عمل الطواقم القانونية والمماطلة تحديدًا في إعطاء إجابات عن مصير المعتقلين وأماكن احتجازهم، تحديدًا بعد تفعيل الاحتلال للأمر العسكري الذي يتضمن زيادة مدة التمديد الأولى، وكذلك حرمان المعتقلين من لقاء المحامي لمدة أدناها يومان.

وتوجه نادي الأسير إلى كافة عائلات المعتقلين في الضفة بضرورة التواصل مع المؤسسات المختصة في شؤون الأسرى في محاولة لرصد ومتابعة الجرائم والانتهاكات التي تنفذ بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومتابعتها لاحقًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات.

جدير بالذكر أنه منذ مطلع العام الجاري بلغت حالات الاعتقال نحو 6000 حالة اعتقال.

