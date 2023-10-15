رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار حسني عبد اللطيف برئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى

زار المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣، المستشار حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى؛ لتقديم التهنئة له بتولي منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

رافق رئيس النيابة الإدارية خلال الزيارة، كل من المستشار عبد الناصر خطاب - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، و المستشار عبد الحليم محمود - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، و المستشار محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و المستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، و المستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، و المستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقباله كل من: المستشار محمود سعيد عبد الله - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، و المستشار محمد عبد اللطيف - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، و المستشار خالد فاروق - مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، و المستشار أحمد رفعت - الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، و المستشار عادل عمارة - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني المساعد -جنائي- بمحكمة النقض، و المستشار حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، و المستشار مصطفى عبد اللطيف - إدارة العلاقات والإعلام بمحكمة النقض.

وخلال اللقاء أعرب المستشار حافظ عباس، عن بالغ التقدير والاحترام للقضاء المصري العادل، وشَدَّدَ على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والقضاء المصري الشامخ، وكافة الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه رحب المستشار حسني عبد اللطيف بالمستشار حافظ عباس، وأكد على الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية في مجال مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حافظ عباس، بإهداء المستشار حسني عبد اللطيف، درع النيابة الإدارية التذكاري.