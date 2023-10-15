مصرع شخص وإصابة 93 آخرين جراء زلزال غرب أفغانستان الأخير

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 02:07 م

أسفر الزلزال القوي الذي ضرب غرب أفغانستان صباح اليوم /الأحد/ وبلغت قوته 3ر6 درجة على مقياس ريختر في

مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة 93 آخرين، وذلك وفقا لما أعلنه كبير الأطباء في مستشفى "هيرات" الإقليمي عبد القديم محمدي.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوله إن الزلزال وقع بعد الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، وكان مركزه على بعد 33 كيلومترا شمال غرب مدينة "هيرات" عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن الزلزال تبعه هزة ارتدادية بقوة 5ر5 درجة على مقايس ريختر، وذلك بعد 20 دقيقة.

وتأتي هذه التطورات عقب مرور أسبوع من وقوع زلازل قوية وهزات ارتدادية أخرى أودت بحياة آلاف الأشخاص وسوت قرى بأكملها بالأرض في نفس المنطقة غرب أفغانستان.