نائب يطالب برفع علم فلسطين خلال جلسة البرلمان

طالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، برفع علم فلسطين من كل نائب يحضر الجلسة العامة للمجلس.

وقال النائب خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش ما يجري من اعتداءات غاشمة من الكيان الصهيوني لقطاع غزة المحتل، إنه يطالب المجلس الموقر بمراجعة دراسة ومناقشة اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني، لأن هذا الكيان المحتل الغاشم لم يرعي القانون الدولي ولم يرعي تلك الاتفاقية، بل أنه تعمد خرقها علنا جهارا نهارا، ولذلك لابد من دراسة تلك الاتفاقية بمجلس النواب تمهيدا لاتخاذ اجراء بشأنها.

واستشهد النائب بعدد من المواقف من الوطني مصطفى النحاس رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد أنه من أجل مصر وقع اتفاقية مع الإنجليز ومن أجل مصر أيضا اسحب توقيعي على تلك الاتفاقية، وكذلك موقف احد أهم النائبات الإسرائيليات بالكنيست الاسرائيلية بتمزيق اتفاقية السلام قبل أن يحف حبرها، ولذلك لابد من مراجعة تلك الاتفاقية مرة أخري.