مؤتمر صحفي لفيتوريا ومصطفى محمد استعدادا لودية الجزائر

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمراً صحفيا في الخامسة و ٤٥ دقيقة مساء اليوم الأحد ، بتوقيت مصر باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة ، للحديث عن ودية منتخب الجزائر المقرر لها السابعة مساء غدا الاثنين .



كما يتحدث مصطفى محمد نجم منتخب مصر عن مواجهة منتخب الجزائر الودية استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم و بطولة كأس امم أفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار .

شارك في تدريبات الفراعنة ٢٥ لاعبًا كل من تم اختيارهم للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.