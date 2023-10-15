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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انقطاع المياه عن قرى 3 قرى بالفشن لتطهير المرشحات بمحطة الحيبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى ( الحيبة ،الدير ،العجرة ) بمركز الفشن، وذلك اعتبارًا من الساعة ال ـ4 عصر اليوم الأحد 15 أكتوبر  و حتى الـ 8 من صباح غدٍ الاثنين، وذلك للقيام بأعمال تطهير  المرشحات بمحطة مياه الحيبة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

 

 

 

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