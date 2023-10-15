الدفاع المدني في غزة: قدراتنا لا تتناسب مع حجم الدمار الناتج عن القصف الإسرائيلي

قال محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، إن المشاهد في غزة مؤلمة، وهناك عشرات الشهداء في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي ما زالوا تحت الأنقاض، لافتًا إلى أن الاحتلال يستهدف الأحياء السكنية في شمال غزة بالبراميل المتفجرة والأحزمة النارية.

وأضاف "بصل"، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن ما يحدث في القطاع "إبادة جماعية"، مشيرًا إلى أن هنك شهداء بالمئات ما زالوا تحت الأنقاض، وأن معدات الدفاع الوطني الفلسطيني لا تتناسب مع حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.

وأعرب عن أمله في تدخل عربي فوري لانتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، مؤكدًا تزايد احتمالية توقف خدمة الدفاع المدني في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن قطاع غزة الآن يتعرض للإبادة الجماعية، ومئات المصابين يهرعون إلى المستشفيات، وأن هناك 30 شهيدا على الأقل في كل عملية استهداف ينفذها جيش الاحتلال في القطاع.

وأكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة ضرورة توفير طواقم دفاع مدني وسيارات إسعاف وآليات ثقيلة لانتشال المصابين من تحت الأنقاض.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.