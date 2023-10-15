السفير الفلسطيني بالقاهرة: السيسي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، ونثق في القيادة السعودية أيضا.

وأضاف خلال مؤتمر لفضح انتهاكات الاحتلال بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم الأحد، أن هناك مئات الفلسطينيين يقفون على معبر رفح من أجل الدخول الى الأراضي الفلسطينية برغم كل الحروب الدائرة في غزة، مؤكداً على أنها رسالة لرفض دعوات الاحتلال بالتهجير من غزة.

وأوضح اللوح، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تحويل الصراع من سياسي الى ديني.

وقد أفاد التقرير الأخير لوزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد القتلى بلغ أكثر من 2384 شهيدا ونحو 10250 جريحا في عدوان الاحتلال، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وأن هناك المئات من الجرحى الذين قد يعانون من إصابات خطيرة.