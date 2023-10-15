بالفيديو.. القاهرة الإخبارية: 47 عائلة فلسطينية مُحيت من السجلات

أكدت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، استمرار القصف الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، قائلة إن هناك 47 عائلة فلسطينية مُحيت من السجلات، فضلا عن وجود أفراد فقدوا كل عائلتهم، فلم يتبق سوى شخص واحد من العائلة، مشيرة إلى وجود مربعات سكنية تُمحى بأكملها.

وأضافت «السلامين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عائلات فلسطينية غادرت شمال قطاع غزة نزوحا للجنوب، كون سلطات الاحتلال تقول «هذا مأمن لكم»، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية تضرب وتدك المقاومة الفلسطينية، وما زالت تتواجد الجثامين تحت الركام والأنقاض.

وتابعت أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعطي مأمناً للفلسطينيين، ويشن حملات اعتقال مفاجئة منذ بداية عملية طوفان الأقصى، مثلما حدث صباح اليوم إذ تم اعتقال أكثر من 20 فلسطينياً، مشيرة إلى أنه على مدار الأسبوع، هناك أكثر من 400 حالة اعتقال، منهم أكثر من 50 معتقلاً تم تحويلهم للاعتقال الإداري ولا يستطيع المحامون الاطلاع عليهم باعتبار أن تلك المعلومات سرية.

وأشارت إلى: «الآن، يتم تشن حملة على المعتقلين داخل سجون الاحتلال لتسحب منهم الهواتف والبطاطين والأغذية فضلا عن قطع الكهرباء إلى جانب زيادة عزل الأسرى».