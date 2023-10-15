السفير الفلسطيني: متمسكون بإجراء المصالحة بين الأشقاء برعاية مصرية

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن السلطة الفلسطينية متمسكة بإجراء المصالحة الفلسطينية بين الأشقاء برعاية مصرية.

وأضاف خلال مؤتمر لفضح انتهاكات الاحتلال بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم الأحد، نحن نرحب وندعم أي جهود أخرى تساند وتؤيد الأشقاء والأصدقاء، ونتطلع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تلتزم بالشرعية الدولية. نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية. لقد انضممنا للمنظمات الدولية ونلتزم بمواثيق وأنظمة هذه المنظمات.

وطالب اللوح، مجلس الأمن الدولي، بوجه خاص، بأن يتحمل مسئولياته في هذه الأزمة التاريخية وأن يتخذ إجراءات حازمة ضد الحكومة المتطرفة لبنيامين نتنياهو في إسرائيل، من خلال الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حياته السياسية والإنسانية بحرية.

وقد أفاد التقرير الأخير لوزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد القتلى بلغ أكثر من 2384 شهيدا ونحو 10250 جريحا في عدوان الاحتلال، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وأن هناك المئات من الجرحى الذين قد يعانون من إصابات خطيرة.