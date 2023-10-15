كتائب القسام تقصف حشدا للاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنتي رعيم ومفتاحيم

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، قصف حشد لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنتي رعيم ومفتاحيم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قد قصف مواقع في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل، بينما أعلن "حزب الله" في لبنان تنفيذ ثلاث عمليات تجاه أهداف إسرائيلية اليوم، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على القرى الحدودية اللبنانية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في نبأ عاجل، أن ثلاثة إسرائيليين على الأقل أصيبوا جراء قذائف أطلقت من لبنان.

وأعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة وقالت" إنها تتعمد تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في مناطق الحرب".

وأعلن الجيش الإسرائيلي على لسان كبير مُتحدثيه العسكريين الأميرال دانيال هاجاري، المنطقة التي تقع على مسافة أربعة كيلومترات من الحدود اللبنانية منطقة محظورة على الإسرائيليين.

وأضاف أن الجيش يقصد تعطيل خدمات نظام تحديد المواقع هناك وعلى الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة في إطار عملياته.